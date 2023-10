Números mostram queda de rendimento do Ceará entre primeiro e segundo tempo das partidas na Série B

A melancólica Série B que o Ceará faz é acompanhada de números sintomáticos para explicar a situação e a queda de rendimento da equipe entre primeiro e segundo tempo de partida está refletida nos tentos marcados. Dos 32 gols assinalados pelo Alvinegro, 22 aconteceram no primeiro tempo, enquanto que outros dez foram marcados no segundo. Os dados representam uma queda abrupta entre as etapas dos jogos.

Os 22 gols marcados pelo Vovô na etapa inicial colocam a equipe como a terceira que mais anotou tentos nos primeiros 45 minutos de jogo. O clube fica atrás de Guarani-SP e Sport-PE, com 26 e 24, respectivamente.