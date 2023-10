Ceará se reapresenta nesta segunda-feira com semana livre para treinos

Equipe de Vagner Mancini volta a campo somente no sábado, 14 de outubro, diante do Sampaio Corrêa, na Arena Castelão

Após a derrota por 2 a 0 para o CRB pela 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará deve se reapresentar na manhã desta segunda-feira, 9 de outubro. Com chances quase nulas de classificação para a elite do futebol brasileiro de 2024, o Alvinegro terá uma semana inteira pela frente para consertar os inúmeros erros apresentados nas últimas partidas. A pretensão que resta à equipe, nas palavras do treinador Vagner Mancini, é de “acabar o campeonato com dignidade”.

Há quatro partidas seguidas sem vitória, o Ceará atualmente ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos. São 12 pontos de diferença para o Guarani, quarto colocado na tabela e que abre a zona de classificação para a Série A do ano que vem. Com isso, as possibilidades de acesso da equipe Alvinegra se tornam quase zero, principalmente quando os últimos resultados da equipe são colocados em pauta.

A última vitória do Alvinegro de Porangabussu aconteceu há mais de um mês, em 6 de setembro, quando derrotou o Londrina por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas. De lá para cá, são três derrotas e um empate, tendo sofrido oito gols e marcado apenas dois.