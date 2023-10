"É um grupo que está muito castigado", diz Mancini após nova derrota do Ceará

Treinador do Alvinegro disse que desempenho não é bom e falou sobre possibilidade de utilizar jovens nesta reta final de Série B

Mancini pontuou que é preciso ter sinceridade e disse que o desempenho do alvinegro não está bom. Em relação à utilização de jovens na reta final da competição, o treinador revelou que ainda não tomou uma decisão. O Vovô estacionou na faixa intermediária da classificação e se vê muito distante da briga pelo acesso.

O Ceará sofreu nova derrota na Série B na última sexta-feira, 6, contra o CRB-AL. Fora de casa, o clube foi superado por 2 a 0 e seguiu com 42 pontos. Após o embate — o quarto consecutivo sem triunfo —, o técnico Vagner Mancini afirmou que o grupo vem “muito castigado" ao longo da temporada e precisa vencer para retomar a confiança.

“Acho que o mais importante agora é a gente tentar realmente reequilibrar a equipe, para que emocionalmente esses atletas possam jogar essas últimas sete partidas de uma forma digna, honrando a camisa. E, acima de tudo, mostrando um pouco do futebol que a gente espera que o Ceará tenha já em 2024”, frisou.

Ao falar das projeções para a próxima temporada, Mancini ressaltou que ainda não sabe se utilizará o elenco atual no resto da temporada ou se buscará atletas das categorias de base diante do desempenho ruim de algumas peças do plantel profissional. O técnico destacou, partindo dessa linha, a necessidade de voltar a vencer para gerar mais confiança.

“É um grupo que está muito castigado ao longo de toda a temporada, de todo o campeonato. Mas acima de tudo, a gente tem que acabar dignamente o campeonato. Com bons jogos, com um time que, mesmo que oscile, mostre um pouquinho de organização, de equilíbrio entre o atacar e o defender. Acho que o mais importante agora é acabar o campeonato com dignidade”, declarou.

Elenco de base



Dentre os critérios para definir se escalará ou não jogadores do sub-20 do Ceará, Mancini realçou que ainda não conhece bem o elenco das categorias de base, assim como segue conhecendo melhor o grupo que está no profissional. Conforme o treinador, é um momento delicado e que exige calma.

“Nós temos uma instituição muito forte por trás, então há a necessidade da gente, acima de tudo, respeitar aquilo que é o Ceará, para que nesses últimos sete jogos a equipe possa realmente oferecer algo melhor. Eu também não gostei do jogo de hoje, muita coisa a ser arrumada, muita coisa a ser consertada. Mas com calma a gente vai arrumar tudo”, finalizou.