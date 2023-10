"Esse ano foi complicado", diz Jean Carlos após derrota do Ceará na Série B

O meio-campista Jean Carlos, com os olhos marejados após mais uma derrota do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, citou que o elenco não conseguiu conquistar o principal objetivo da temporada, mas pontuou a necessidade em “levantar a cabeça” para terminar finalizar o ano dignamente.

“Tudo que eu falar agora, não vai servir de desculpa para nada. A gente entende o momento. Agora é terminar o campeonato de forma digna, temos mais sete jogos pela frente. Planejar o futuro, infelizmente esse ano foi complicado, não conseguimos o nosso maior objetivo (subir). É levantar a cabeça, temos mais sete jogos, e procurar fazer o melhor para somar o maior o número de pontos possíveis”, disse Jean Carlos.

Com a derrota para o CRB, o Ceará chegou ao décimo jogo sem conquistar vitória como visitante na Série B, além disso, o clube está estacionado na tabela de classificação com 42 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Botafogo-SP em caso de vitória contra o Avaí neste sábado, 7, às 17 horas (de Brasília).