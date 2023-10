Torcida do Ceará detona presidente e elenco após derrota no Castelão: "Time sem vergonha"

Nas arquibancadas, houve um momento em que parte da torcida virou de costas para o campo, enquanto Ceará e Atlético-GO disputavam a partida, insatisfeita por mais um desempenho ruim do time do Porangabuçu

Torcedores do Ceará realizaram protestos contra o time após o clube perder de 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo, 1°, na Arena Castelão, em partida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado distancia ainda mais o Alvinegro do G4 da competição e marca o terceiro jogo seguido sem vitórias.



Nas arquibancadas, houve um momento em que parte da torcida virou de costas para o campo, enquanto Ceará e Atlético-GO disputavam a partida, insatisfeita por mais um desempenho ruim do time do Porangabuçu. Vaias e xingamentos foram registrados. Os principais alvos dos torcedores foram o presidente do clube, João Paulo Silva, e o elenco.

Antes mesmo da partida terminar, vários torcedores começaram a deixar o estádio. Depois do jogo, um grupo de alvinegros se direcionou até o local de saída dos jogadores, no estacionamento do Castelão.