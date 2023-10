Ceará 0 x 1 Atlético-GO: veja melhores momentos da partida

Duelo aconteceu neste domingo, 1°, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 neste domingo, 1°, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando, aos 22 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória do Dragão.

Ceará 0 x 1 Atlético-GO: veja melhores momentos