Nicolas reforça confiança no acesso do Ceará: "Não deixaremos de acreditar"

O camisa 9 do Ceará ainda projetou o embate com o Atlético-GO, no domingo, 1°, às 18 horas (de Brasília), citando que a força do grupo terá que se sobressair contra a qualidade do elenco do Dragão.

O atacante Nicolas, do Ceará, reforçou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28, a confiança do elenco na conquista pelo acesso à Série A. Ocupando a 11ª colocação, com 42 pontos, o time tem 2% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro em 2024.

“Nesse momento, a nossa força vai ter que valer a pena, terá que se sobressair, vamos ter que fazer um jogo extremamente competitivo, contra uma equipe qualificada, mas lembrando sempre que somos o Ceará. É uma camisa muito forte, um clube muito pesado. Temos que saber onde estamos jogando e jogaremos todos os jogos como se fosse o último. Não deixaremos de acreditar nunca”, explicou.

Nicolas ainda comentou sobre a onda de demissões no Ceará, lamentando o ocorrido, mas mantendo o foco na continuidade da temporada. Nos últimos dias, o presidente João Paulo Silva promoveu as saídas do executivo Juliano Camargo, do supervisor Cristiano Ibiapina, do roupeiro André Marcelino. Além das mudanças no staff, a diretoria também iniciou a reformulação no elenco, com as saídas do goleiro Cristian, do zagueiro Sidnei e do volante Willian Maranhão.

“Não é uma situação natural. No futebol, às vezes acaba ocorrendo. Numa equipe como o Ceará, quando as coisas não vão bem dentro de campo, algumas decisões precisam ser tomadas. Lamentamos muito pelas saídas dos profissionais e desejamos toda a sorte do mundo para que sigam suas carreiras em outros lugares e tenham muito sucesso […] Estamos em reta final de campeonato. Ficamos tristes, mas o Ceará não tem tempo para lamentar. Temos nove decisões pela frente. Precisamos estar concentrados no clube, o clube merece nossa atenção e profissionalismo”, pontuou.