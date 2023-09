Após demissão, Juliano Camargo agradece ao Ceará em seu Instagram

Camargo ressaltou os desafios que passou ao longo dos 11 meses dentro do Vovô. Afirmando que foram criados processos internos que colaboraram para enfrentar o calendário difícil ao longo do ano. Contratado em dezembro de 2022, Juliano Camargo foi, ao lado de Albeci Júnior, o responsável pela montagem do elenco para a temporada.

“A vida é feita de ciclos, e agora encerro mais um capítulo no Ceará Sporting Club, clube que me acolheu tão bem”, postou Juliano.

Na noite de ontem, 25, Juliano Camargo, ex-diretor executivo de futebol do Ceará , agradeceu ao clube em seu Instagram. Horas após a demissão ser confirmada, Juliano foi às redes sociais e ressaltou sua gratidão a diretoria, equipe técnica, atletas e torcedores do Alvinegro.

“Esforço e dedicação não faltaram, criamos processos muito bem definidos, que norteiam o nosso dia a dia, que nos ajudam e muito em um calendário tão desafiador, como temos aqui no Brasil”.

Juliano deixa o Ceará tendo conquistado uma Copa do Nordeste e chegado à final do Campeonato Cearense. Mas os fracassos na Copa do Brasil e Série B acabaram se sobressaindo e findando a trajetória do diretor dentro do clube.



“Obrigado, Ceará! Que venham novos desafios!”, encerrou Juliano.

Mais demissões

Juliano Camargo não é o único a sair do clube, ainda na noite de ontem, conforme apurou Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, três atletas e o roupeiro do clube foram demitidos. André Marcelino, roupeiro do clube há oito anos, não resistiu a gafe cometida com a troca de uniformes no empate contra a Chapecoense.

Cristian, Sidnei e William Maranhão também não permanecem no Vozão, os três foram demitidos por atos de indisciplina. O caso envolvendo Sidnei e Maranhão aconteceu na última sexta-feira, 22, véspera do jogo entre Ceará e Chapecoense, quando ambos foram para uma festa noturna.

Já o caso do goleiro Cristian ocorreu durante viagem para enfrentar o Novorizontino, em um momento interno após a goleada sofrida para o time paulista.