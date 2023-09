Ceará: Vozão Academy atraiu quase mil pessoas em dois dias de evento

Congresso voltado para a formação de lideranças do futebol ocorreu nos últimos dias 18 e 19 e contou com as presenças de dirigentes e ex-jogadores

No congresso, temas como gestão de futebol, a governança no esporte e a transição de carreira foram abordados. Ao todo, 12 palestras foram realizadas. Os ex-jogadores Bechara, Fernando Prass e Ricardinho estiveram presentes no encontro.

Evento organizado pelo Ceará , o Vozão Academy atraiu quase mil pessoas em dois dias de realização. Voltado para a formação de lideranças no meio do futebol, o seminário ocorreu nos últimos dias 18 e 19 setembro, na Unifor, instituição de ensino de Fortaleza.

Primeiro dia

Na noite da segunda-feira, 18, a abertura do evento foi realizada e contou com falas de João Paulo Silva, Presidente do Ceará, e Evaldo Holanda, Coordenador de Projetos do Vovô. Além disso, uma palestra sobre a formação profissional em gestão do esporte, ministrada pelo Professor Doutor Ary José Rocco Júnior, também ocorreu.

Segundo dia

Ao todo, 12 painéis foram abordados no segundo dia de congresso, sendo quatro de forma simultânea, das 9h às 18h. Entre os assuntos abordados, estavam a governança em clubes de futebol, as políticas públicas de futebol no Brasil e o planejamento e a transição de carreira no esporte