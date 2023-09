Apenas quatro dos 32 gols do Ceará na Série B foram marcados pelos atuais centroavantes

A saída de Vitor Gabriel, que atuou como homem de referência do Ceará no primeiro semestre e anotou 11 gols em sua passagem por Porangabuçu, abriu uma lacuna que não foi preenchida na equipe. Considerando os números dos atuais centroavantes do Vovô, Nicolas, Bissoli, Cléber e Saulo Mineiro, o quarteto foi responsável por apenas quatro dos 32 tentos que o clube marcou na Série B.

Isso representa 12% do número total de gols do Alvinegro. Vitor Gabriel, sozinho, possui na Série B a mesma quantidade de tentos marcados que todos os atuais centroavantes da equipe juntos. Vale ressaltar que o ex-atleta do Alvinegro deixou o clube no início de julho, ou seja, há quase três meses.