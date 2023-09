Ceará pode terminar rodada com oito pontos de diferença para o G4; veja cenários

Para que este cenário aconteça, o Novorizontino precisa vencer o lanterna ABC na segunda-feira, 25, e o Sport no mínimo empatar com o vice-lanterna Londrina neste sábado, 23. Ambas equipes farão os duelos como mandantes.

O empate do Ceará com a Chapecoense, conquistado no último minuto dos acréscimos do jogo, não foi nada positivo. A equipe, que entrou em campo precisando da vitória, pode terminar a 29ª rodada da Série B com uma distância de oito pontos.

Caso essa combinação de resultados aconteça, o Vovô ficará com oito pontos de diferença do Guarani, que tem 50, ou do Juventude caso o time gaúcho vença o duelo contra o Avaí, o que torna ainda mais remota as chances da equipe cearense em relação ao G4.

A melhor hipótese seria se o Novorizontino e Juventude - este que enfrenta o Avaí fora de casa - forem derrotados. Neste caso, o time comandado por Vagner Mancini terminaria a rodada com seis pontos de diferença para a zona de acesso.

Ceará passa a figurar na segunda página da tabela da Série B

Com o empate diante da Chapecoense e a vitória do Mirassol, o Vovô sequer figura na primeira página da tabela do torneio. Isso porque o Alvinegro foi ultrapassado pelo time paulista e caiu para a 11ª colocação da Segundona.

