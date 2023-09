"A gente tem que melhorar", afirma Richardson após empate do Ceará com Chapecoense

O volante lamentou o desempenho da equipe no empate em 1 a 1. Com o resultado, o Vovô desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará desperdiçou mais uma oportunidade de se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com a Chapecoense na tarde deste sábado, 23. Por isso, ainda na beira do gramado, o volante Richardson mostrou insatisfação com o desempenho da equipe e destacou que a equipe precisa melhorar.

"É importante esse empate, mas a gente sai com o sentimento de que a gente tem que melhorar. Se a gente quiser o objetivo do clube, quiser honrar essa camisa, a gente tem que ter esse espírito do segundo tempo. Tentar pressionar o adversário. Eu sei que a gente não estava em uma tarde feliz tecnicamente, mas quando não dá na técnica, a gente tem que ir na força, na vontade. Foi o que a gente tentou fazer no segundo tempo e fomos premiados com um gol. Mas a gente sai com o sentimento de que temos que melhorar."