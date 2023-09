Ceará fará toda a preparação para jogo contra a Chapecoense no CT do Corinthians

Após a goleada sofrida contra o Novorizontino na segunda-feira, 18, por 4 a 1, o Ceará permanecerá no estado de São Paulo até o próximo compromisso na Série B, marcado para sábado, 23, contra a Chapecoense, também fora de casa. O Alvinegro treinará pelos próximos dias no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

O Vovô voltará para a capital cearense apenas após o confronto diante da equipe catarinense. De São Paulo, os comandados de Vagner Mancini irão embarcar direto para o jogo válido pela 29ª rodada da segunda divisão. A bola rola às 17 horas na Arena Condá, em Chapecó.