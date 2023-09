Ceará joga mal, é goleado por 4 a 1 pelo Novorizontino e fica a 7 pontos do G-4 da Série B

A primeira etapa da partida foi marcada, do apito inicial ao final, pelo domínio do Novorizontino. Aparentemente perdido em campo, o Vovô pouco produziu e se viu frágil defensivamente. A fragilidade era tão clara que, aos oito minutos, o time da casa já abriu o marcador.

Com o resultado, a equipe de Mancini se distancia do G-4 da competição nacional. Antes da rodada, a distância para o quarto colocado era de quatro pontos. Agora, com resultados das outras equipes e derrota para o Novorizontino, o Alvinegro viu a diferença aumentar para sete.

No lance, César Martins, em cobrança de escanteio, subiu sozinho e cabeceou sem grandes complicações para marcar o primeiro gol do time paulista no embate. Depois, Adriano recebeu passe de Rodolfo na área e marcou mais um tento. Porém, o VAR checou o lance e anulou por impedimento.

O Novorizontino ainda voltou a ter outro gol anulado aos 32 minutos. Após outro passe de Rodolfo, Ligger balançou as redes, mas também estava impedido no lance. Mesmo com dois gols anulados, o Tigre não se abateu e seguiu pressionando o Alvinegro, principalmente pelo lado direito de ataque - no caso, esquerdo do Vovô.

Aos 39, Baggio construiu jogada pela direita e cruzou para Aylon cabecear firme, marcando o segundo tento da equipe da casa. O Tigre ainda voltou a balançar as redes antes do intervalo. Na ocasião, Willean Lepo cruzou e o zagueiro Luiz Otávio mandou a bola contra a própria trave. No rebote, Geovane marcou.

Na volta para o segundo tempo, Vagner Mancini deixou claro que não gostou do que viu: tirou quatro jogadores (Jean Carlos, Danilo Barcelos, David Ricardo e Bruno Ferreira) para tentar reduzir os danos. No entanto, o Vovô seguiu sem produzir. Ao final, o time ainda sofreu mais um gol.

Após cruzamento de Rômulo para a área, Pagnussat tentou desviar, mas acabou mandando a bola contra a própria meta e marcou o quarto gol do Novorizontino na partida. No apagar das luzes, o Vovô ainda conseguiu balançar as redes com Erick, mas o tento não fez diferença no andamento do duelo.