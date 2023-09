Mancini fala em "fazer as cobranças necessárias" após goleada sofrida pelo Ceará

Após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Ceará contra o Novorizontino pela Série B, na noite desta segunda-feira, 18, o técnico Vagner Mancini participou de entrevista coletiva. Na oportunidade, o comandante afirmou que é preciso ter calma para tentar entender o que houve na partida, mas também ressaltou a importância de “fazer as cobranças necessárias”.

“A gente tem que ter calma, tentar entender o porque que isso aconteceu na partida. A nossa equipe jogou abaixo. Hoje foi um jogo onde o coletivo esteve muito abaixo. Isso acabou comprometendo todo o sistema. Nesse momento a gente tem que ter calma, tentar analisar bem a partida, saber onde nós erramos, ajustar o mais rápido possível a equipe e fazer as cobranças necessárias. Acho que depois de um jogo desse, ruim, nós temos que sentar com todos os atletas e, olho no olho, falar aquilo que enxergamos, porque assim temos uma grande possibilidade de melhora.”