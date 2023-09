Castilho revela que "seca" concorrentes por acesso, mas reitera: "O principal é fazer nossa parte"

Vivo na luta pelo acesso, o Ceará precisa, além de somar o máximo de pontos possíveis, torcer por tropeços dos seus concorrentes na Série B. Diante disso, o meia Guilherme Castilho revelou, em coletiva nesta quinta-feira, 14, que o elenco acompanha e "seca" seus adversários, mas reiterou que o time precisa fazer sua parte.

"Sou ansioso sim, acompanho demais. Seco todos os adversários. No jogo Avaí x Novorizontino, quando o Avaí fez o gol, todo mundo mandou mensagem no grupo: ‘É bom para a gente’. É saudável, mas o principal é fazer nossa parte para que a gente consiga nosso objetivo no final do campeonato", disse.