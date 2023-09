CBF desmembra novas rodadas da Série B; veja calendário do Ceará

Vovô irá disputar três jogos como mandante e dois jogos fora de casa entre as rodadas 30 e 34 da Série B do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 12, data, horário e local de novos jogos da Série B do Brasileirão. Entre as rodadas 30 e 34, o Ceará fará três partidas como mandante, todas confirmadas na Arena Castelão, e dois embates fora de casa diante de CRB e Avaí.



A sequência das partidas divulgadas se inicia com o Vovô recebendo o Atlético-GO na Arena Castelão, no dia 01° de outubro, às 18 horas. Em seguida, a equipe de Vagner Mancini vai até o estádio Rei Pelé, onde joga diante do CRB no dia 6 de outubro, às 21h30min. O Alvinegro de Porangabuçu volta para casa na semana seguinte, quando recebe o Sampaio Corrêa no dia 14, às 18 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe ainda joga fora de casa, no dia 22 de outubro, quando vai até a Ressacada enfrentar o Avaí. A sequência é finalizada no dia 27, quando o Vovô recebe o Sport na Arena Castelão às 19 horas.