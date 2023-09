Atacante do Ceará, Nicolas assiste à vitória da seleção brasileira no Mangueirão

Atacante do Ceará elogiou a festa que a torcida paraense fez durante a disputa. Ele tem passagem marcante pelo Paysandu e recebeu o carinho dos torcedores do bicolor

O atacante Nicolas, do Ceará, foi prestigiar o jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no estádio Mangueirão, no Pará, nessa sexta-feira, 8. Ex-jogador do Paysandu, o camisa 9 alvinegro usou as redes sociais para enaltecer a festa que a torcida paraense fez durante a disputa.

"Acompanhei de perto a linda festa que a torcida paraense fez pra receber a nossa seleção em um lugar muito especial pra mim. Belém merece jogos assim", publicou.