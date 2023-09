"Acordo de cavalheiros": Sport apresenta Negueba, que tem pré-contrato com o Ceará

O atacante defenderá o Sport na reta final da Série B, com vínculo até o fim de novembro. No dia 1º de janeiro, o jogador se apresenta no Vovô

Em entrevista coletiva, o executivo do Sport, Jorge Andrade, explicou a negociação e enfatizou a boa relação entre a diretoria pernambucana e cearense. Segundo o profissional, o Leão entendeu que, mesmo por um curto período, a chegada de Negueba é positiva, sobretudo pela carência de atacantes com características semelhantes no elenco.

Em um “acordo de cavalheiros”, o atacante Negueba , que tem um pré-contrato firmado com o Ceará para a temporada de 2024, foi apresentado oficialmente pelo Sport nesta sexta-feira, 8. O jogador defenderá o Leão da Ilha na reta final da Série B antes de se apresentar no Vovô, momento que acontecerá em janeiro do próximo ano.

“A gente tem uma ótima relação com o Ceará, nossa diretoria com a diretoria do Ceará. A gente conversou sobre essa possibilidade sabendo desse pré-contrato. Entramos em um acordo de cavalheiros da possibilidade dele vir, porque ele não iria entrar no quadro do Ceará nesse momento. Ele está aqui para nos ajudar, com muito foco no presente”, explicou Jorge Andrade.

Negueba também comentou sobre a situação durante a entrevista coletiva. O atacante lembrou que tem contrato com o Ceará, mas disse que o foco atual é ajudar o Sport na campanha da Segundona. O jogador, inclusive, ressaltou que a ida ao Rubro-Negro será importante para se manter ativo, já que seu ex-clube, o Confiança, não tem mais calendário de jogos em 2023.

“Tenho contrato com o Ceará, mas eu vim para ajudar o Sport. Iria ficar parado praticamente uns quatro meses e aceitei o desafio. O Jorge e o presidente trabalharam para eu vir. Vim para ajudar, focado e espero poder ajudar o Sport nesse objetivo, do acesso na Série B e o título. Espero treinar muito para conquistar meu espaço, como sempre treinei”, disse Negueba.

Para ter Negueba, Sport deu uma compensação financeira ao Confiança



O Esportes O POVO apurou que o Sport, para contar com Negueba até o fim de novembro, deu uma compensação financeira ao Confiança para que a rescisão fosse antecipada, já que o vínculo do jogador com o time sergipano iria até outubro.



Apesar de ter pré-contrato com o Ceará, Negueba pode atuar por outro clube até se apresentar ao Alvinegro de Porangabuçu em 1° de janeiro. No entanto, no contrato firmado com o Sport, o atleta não poderá atuar diante do time cearense.