Em Porangabuçu, Mancini realiza treino tático antes de folga para elenco do Ceará

O técnico Vagner Mancini realizou o último treinamento antes dos dois dias de folga para o elenco do Ceará. Na manhã desta sexta-feira, 8, no CT de Porangabuçu, o profissional realizou uma atividade tática visando o confronto diante do Novorizontino, marcado apenas para o próximo dia 18 (segunda-feira), pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro.

No começo das atividades, a comissão técnica dividiu o elenco alvinegro em grupos para realizar ativação física na academia e um aquecimento no campo. Após o período inicial, Mancini organizou um treinamento de troca de passes, com o foco voltado para a fase de marcação.