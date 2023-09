Ex-zagueiro, Tiago Alves projeta início de trajetória como técnico na base do Ceará

O profissional comentou o processo para recomeçar no esporte após pendurar as chuteiras e a responsabilidade de levar o clube ao 3° título do Campeonato Cearense Sub-15

O ex-zagueiro Tiago Alves iniciará a trajetória como treinador de futebol neste sábado, 9, às 9h30min (de Brasília), contra o Itarema, comandando o Ceará na 1ª rodada do Campeonato Cearense Sub-15. O mineiro, de 39 anos, encerrou a carreira em 2022, após disputar três partidas pelo Vitória-ES. Em entrevista ao Esportes O POVO, o profissional comentou o processo para recomeçar no esporte após pendurar as chuteiras.

“Eu sempre tive o sonho e o objetivo de permanecer no futebol. Falo que você tem que aliar a preparação com oportunidade. Sempre me preparei para essa parte de campo. Confesso que não imaginaria que já começaria como treinador, porém já me preparava para isso. Queria ter essa vivência na base, pedi oportunidade para aqui estar, estudei, me preparei. Em 2021, foi o último ano efetivo a longo prazo de uma temporada pela Jacuipense. Em 2022, eu fiquei na minha cidade mesmo, sou de Vitória, no Espírito Santo, eu estava ali com uns amigos e vi que não queria mais (continuar jogando). Chegou no limite. E teria que recomeçar, já estava estudando, fiz os cursos da CBF, as licenças, fiz networks, estágios e tive o convite daqui. Agora estou recomeçando aqui, com essa bagagem de atleta e acadêmico, mas criando uma carreira como treinador”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Certificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a Licença B, destinada a profissionais que atuam ou pretendem atuar na posição de treinador em nível de formação de atletas, em equipes de categoria de base de clubes e demais organizações do futebol, Tiago Alves realizou estágio no Palmeiras e no Mirassol, antes de ser convidado para assumir o posto de técnico do Sub-15 do Ceará.