Com pré-contrato com o Ceará, Negueba disputará reta final da Série B pelo Sport

O atacante Edison Negueba, com pré-contrato com o Ceará para 2024, acertou com o Sport para disputar a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que a equipe pernambucana pagou a rescisão com o Confiança para contar com o atleta de 22 anos até novembro.

Apesar de ter pré-contrato com o Ceará, Negueba pode atuar por outro clube até se apresentar ao Alvinegro de Porangabuçu em 1° de janeiro. No entanto, no contrato firmado com o Sport, o atleta não poderá atuar diante do time cearense.

Caso quisesse contar com o ponta-esquerda nessa temporada, o clube deveria desembolsar uma quantia, já que o atleta tinha vínculo com o Confiança até outubro. Além disso, João Paulo Silva, presidente do Ceará, havia dito em coletiva de imprensa que o elenco alvinegro estava muito grande.