Ceará ultrapassa marca de 500 mil torcedores como mandante na temporada

Em 2023, o Ceará disputou 22 partidas como mandante, com 517.479 torcedores presentes.

A equipe alvinegra tem média de mais 23 mil torcedores por jogo no ano. Os maiores públicos foram registrados contra Sport (59.889), Fortaleza (56.491) e Chapecoense (41.153).

O Ceará ultrapassou a marca de 500 mil torcedores atuando como mandante em 2023 na vitória por 3 a 1 contra o Londrina nesta quarta-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 17.799 alvinegros acompanharam o time de Vagner Mancini encurtar a distância para a zona de acesso.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clube já levou 271.259 torcedores. No Cearense foram 110.223 e na Copa do Nordeste 135.997.

Públicos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro:

Novorizontino (9ª rodada): 37.545



Chapecoense (10ª rodada): 41.153



CRB (12ª rodada): 35.898



Avaí (14ª rodada): 14.513



Botafogo-SP (16ª rodada): 19.428



Vila Nova (18ª rodada): 20.940



Ituano (20ª rodada): 21.253



ABC (22ª rodada): 20.509



Ponte Preta (24ª rodada): 19.769



Criciúma (26ª rodada): 22.452



Londrina (27ª rodada): 17.799

Públicos do Ceará no Campeonato Cearense:

Pacajus (2ª rodada): 3.451



Maracanã (3ª rodada): 4.999



Fortaleza (5ª rodada): 11.617



Iguatu (semifinal): 33.665



Fortaleza (final): 56.491

Públicos do Ceará na Copa do Nordeste: