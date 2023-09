Após 2ª vitória do Ceará, Mancini dá folga ao elenco e foca em evolução tática

Vagner Mancini explicou logo após a segunda vitória consecutiva diante do Londrina o foco da comissão técnica junto ao elenco do Ceará , no intervalo de 11 dias sem jogos na Série B até o retorno contra o Novorizontino. Agora, segundo o comandante alvinegro, é o momento de intensificar os ajustes na marcação em linha baixa, a posse de bola e a criação ofensiva.

"Era muito importante que nós atingíssemos seis pontos (nos dois primeiros jogos sob o comando de Mancini, em casa). Agora temos um espaço de 11 dias. Vamos dar dois dias de folga aos atletas. É justo para que eles tenham a possibilidade de ir pra casa, ver a família e os amigos", contou o treinador do Vovô em coletiva após a vitória sobre o Londrina.

A equipe do Porangabuçu volta a campo no próximo dia 18, uma segunda-feira, em duelo contra o Novorizontino fora de casa. É um confronto direto pelas pretensões de acesso dos dois times. O escrete do interior paulista ocupa justamente a 4ª colocação na tabela da Série B, com 45 pontos. Enquanto isso, o Vovô aparece na 8ª posição com 41 pontos, a quatro de distância do G4.

Entretanto, esta diferença ainda pode aumentar a depender dos resultados até o fim da 27ª rodada, que se encerra apenas na segunda-feira, 11. Inclusive, o Novorizontino entra em campo nesta data contra o Avaí. Criciúma e Juventude, ambos com 44 pontos, ainda vão jogar no sábado, 8, e domingo, 9, respectivamente, - em caso de vitória de alguma destas equipes, a distância do Ceará para o G4 aumentará.

"Acho importante ajustar algumas coisas. Ainda vejo falhas, uma equipe que tem um pouco de dificuldade de marcar mais em baixo. Se sente melhor marcando mais à frente. Só com o tempo de treinamento vamos conseguir esse ajuste", explicou Mancini.

"Vejo uma equipe que ainda perde muito a bola em um setor do campo onde deveríamos impulsionar mais à frente. Muitos erros de passe no setor de criação. São ajustes normais. A gente tem menos de uma semana de clube, e entramos em campo duas vezes. O time mudou de comportamento. Vai ser um tempo bom para ajustar mais a equipe", completou.

Nos dois primeiros jogos à frente do Ceará, Mancini fez mudanças táticas e de peças na equipe titular. Com ele, o Vovô voltou a atuar com dois extremos, e Erick, que passou a jogar pelo lado esquerdo, recuperou o bom futebol, subiu de produção e foi decisivo.