Mancini revela emoção com a torcida do Ceará em vitória no PV: "Espetáculo"

O Ceará bateu o Londrina por 3 a 1 com atuação decisiva de Erick, que participou dos três gols. O camisa 11 abriu o placar e depois serviu Tiago Pagnussat e Léo Santos

"Ninguém notou (minha emoção) porque eu segurei. Mas eu me emocionei. Muito na hora que entrei no estádio, vi o estádio lotado e comecei a lembrar não da passagem de 2011 somente, mas da passagem de 2002 como atleta, vivendo isso tudo. É uma energia muito contagiante", disse Mancini.

O técnico Vagner Mancini revelou a emoção sentida com a festa da torcida do Ceará na noite dessa quarta-feira, 6, no estádio Presidente Vargas, no confronto contra o Londrina. O comandante alvinegro contou que relembrou grandes momentos de suas passagens anteriores pelo clube, em 2002 como jogador e em 2011 como treinador.

"A torcida do Ceará dá um espetáculo à parte. Volto 21 anos (depois), e lembrando da época que alcançamos o título em 2002 e em 2011 também. É uma sensação única, um momento marcado na minha vida. Espero que esse ano de 2023 também seja assim, que a gente consiga escrever uma história bonita com essa torcida que deu um show", completou.

Série B: Ceará vence o Londrina por 3 a 1 com show de Erick

O Ceará bateu o Londrina por 3 a 1 com atuação decisiva de Erick, que participou dos três gols. O camisa 11 abriu o placar e depois serviu Tiago Pagnussat e Léo Santos. Todos os tentos do Vovô saíram no primeiro tempo.

O Londrina chegou a empatar a partida com João Paulo marcando de pênalti, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Alvinegro engata a sua vitória consecutiva após a chegada de Mancini e chega a 41 pontos, assumindo a 8ª colocação da Série B.

Na parcial da rodada, o time do Porangabuçu está neste momento a quatro pontos do G4 da Segundona. Entretanto, a diferença ainda pode aumentar dependendo dos resultados até o fim da rodada, que terá jogos entre esta quinta-feira, 7, e segunda-feira, 11.