Ceará vence Fortaleza nos pênaltis e conquista Campeonato Cearense Sub-20 pela quinta vez

Vovô triunfou nas penalidades máximas após empate em 1 a 1 com o rival no tempo normal. Conquista assegurou participação do clube na Copa do Brasil Sub-20 de 2024

O Ceará superou o Fortaleza por 4 a 3 nos pênaltis na noite deste sábado, 2, e conquistou o Campeonato Cearense sub-20 pela quinta vez. No tempo normal, os clubes empataram em 1 a 1. A final ocorreu na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O Alvinegro não vencia a competição desde 2021.

O jogo

O Vovô abriu o placar com Pablo, ainda no primeiro tempo. Após lançamento preciso de Caio, Wesley recebeu pela direita do ataque, foi à linha de fundo e cruzou para o camisa 9, que marcou o gol.

A resposta do Tricolor veio nos últimos instantes da etapa inicial. Kauan Rodrigues fez jogada no lado esquerdo ofensivo e tocou para a área. Depois de tentativas bloqueadas pela defesa alvinegra no lance, Iarley conseguiu empurrar para as redes e empatou o confronto.

No segundo tempo, os dois times continuaram buscando atacar, com velocidade e chutes de fora da área. Após confusão entre as duas equipes, Vinicius recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Fortaleza com um a menos.

Em vantagem numérica, o Ceará ficou com a posse de bola e tentou anotar mais um tento,enquanto que o Fortaleza buscou o contra-ataque. Perto do fim, Ezequiel quase marcou para o Alvinegro após escanteio, mas viu seu cabeceio parar na trave. Assim, o Clássico-Rei se encaminhou para os pênaltis.

Penalidades

Nas penalidades máximas, os clubes ficaram empatados nas cinco primeiras cobranças, com três acertos para cada lado. Nas alternadas, Cesar defendeu o pênalti de Kauã e JV marcou para o Ceará, decretando vitória alvinegra por 4 a 3.