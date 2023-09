Ceará volta a embalar duas vitórias consecutivas na Série B após 14 rodadas

Na ocasião, o Ceará, ainda sob o comando de Eduardo Barroca - atualmente no Avaí -, derrotou a Chapecoense e o Atlético-GO em sequência. Após esses resultados, o Vovô entrou em declínio na competição e amargou somente três vitórias em 14 jogos, além de sete empates e quatro derrotas.

A chegada de Vagner Mancini trouxe novos ares para o Ceará . Com o treinador, o Alvinegro de Porangabuçu voltou a embalar duas vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, feito que aconteceu pela última vez há 14 rodadas atrás.

A má fase colocou o Alvinegro em situação complicada na Segundona, aumentou a distância do time em relação ao G4 e resultou nas demissões de Barroca e Guto Ferreira. Agora com Mancini, o clube volta a engatar vitórias na competição e cria uma nova perspectiva para a reta final do certame.