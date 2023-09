Erick reitera fé no acesso do Ceará após segunda vitória consecutiva

Autor de um dos gols do Ceará na vitória sólida do Alvinegro por 3 a 1 diante do Londrina nesta quarta-feira, 6, Erick reiterou sua fé no acesso do Vovô à Série A na saída de campo. O jogador ressaltou ainda a importância dos triunfos nos dois jogos de estreia de Mancini e salientou que o time deve manter a mesma pegada para alcançar o G-4.

"Se eles (torcedores) acreditam (no acesso), a gente mais ainda. Enquanto tiver chance, a gente vai lutar até o final. Estamos nos aproximando do G-4. As duas vitórias desde que o Mancini chegou iam ser importantes. Agora é dar continuidade, continuar trabalhando. Vamos ter dois jogos fora. É manter a mesma pegada para chegarmos ao G-4 o mais rápido possível", frisou o atleta.

Ceará x Londrina: como foi o jogo

Em noite de Presidente Vargas lotado e atuação avassaladora nos 45 minutos iniciais, o Ceará se impôs diante do Londrina e venceu os visitantes por 3 a 1, com gols de Erick, Pagnussat e Léo Santos, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B.