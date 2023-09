Londrina tem a pior campanha como visitante na Série B; veja números

A partida em solo cearense será a 14ª do Tubarão como visitante na 2ª divisão, registrando uma vitória, dois empates e 10 derrotas, com seis gols marcados e 22 sofridos

Adversário do Ceará nesta quarta-feira, 6, o Londrina tem a pior campanha como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

A partida em solo cearense será a 14ª do Tubarão como visitante na 2ª divisão, registrando uma vitória, dois empates e 10 derrotas, com seis gols marcados e 22 sofridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O único triunfo conquistado pelo LEC foi conquistado em 19 de maio, contra o Tombense, pela 7ª rodada. Desde então, o time paranaense acumulou dois empates e sete derrotas.