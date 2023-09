Próximo adversário do Ceará, Londrina tem 3 vitórias nos últimos 20 jogos

Equipe paranaense ocupa o 19º lugar na Série B, com 20 pontos. Última vitória como visitante foi em maio

A primeira partida no recorte é de maio, quando o Londrina venceu o Tombense-MG por 2 a 0, fora de casa. Desde então, a equipe não conseguiu outro resultado positivo como visitante.

Ao todo, o Tubarão tem três triunfos, quatro empates e 13 derrotas neste período, com 15 gols marcados e 30 sofridos. Todos os duelos foram realizados pela Segundona.

O Ceará recebe o Londrina-PR nesta quarta-feira, 6, às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas . O confronto é válido pela 27ª rodada da Série B . Os visitantes, que ocupam a zona de rebaixamento da competição, não vivem bom momento: são três vitórias nos últimos 20 jogos realizados.

Nesse intervalo, um dos embates foi contra o Vovô. Sob o comando de Eduardo Barroca, o Alvinegro visitou o rival e triunfou por 3 a 1, com gols de Willian Maranhão, Erick e Jean Carlos.

No ano de 2023, somando Estadual e Copa do Brasil, o retrospecto dos paranaenses também é negativo. O clube totaliza sete vitórias, nove empates e 22 derrotas. São 32 tentos anotados e 53 concedidos.

Atualmente, o Tubarão é o 19º colocado da Série B. Com 20 pontos, a equipe está a sete de distância do Avaí-SC, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Ceará, por sua vez, ocupa a décima posição, com 38 pontos.