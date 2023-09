Ceará abre venda de ingressos para jogo contra o Londrina, no PV

O Vovô recebe o clube paranaense na noite desta quarta-feira, 6, pela 27ª rodada da Série B. O duelo será disputado no Estádio Presidente Vargas

Os ingressos para o confronto entre Ceará e Londrina estão à venda desde a tarde desta segunda-feira, 4. As duas equipes vão a campo para medir forças na noite de amanhã (quarta-feira, 6), no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e a bola rola às 21h30min.

As entradas para o confronto entre cearenses e paranaenses custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00. As vendas ocorrem por duas vias: online e presencialmente. Na internet, basta o torcedor acessar o site “vozaotickets.com” para efetuar a compra. Outra possibilidade é ir aos pontos de venda para adquirir o bilhete físico.