Castilho acredita em PV lotado contra Londrina e reafirma confiança no acesso

O atleta foi titular na vitória alvinegra por 1 a 0, diante do Tigre, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Depois da vitória do Ceará por 1 a 0, diante do Criciúma, pela 26ª rodada da Série B, neste sábado, 2, o meia Guilherme Castilho falou em entrevista coletiva no gramado da Arena Castelão.

Na oportunidade, o atleta agradeceu o apoio da torcida e reafirmou a confiança no acesso do time à elite do futebol brasileiro: "Tenho certeza que o PV estará entupido na quarta. A torcida gritou “eu acredito”. Se eles acreditam, a gente acredita muito mais".