"Não tem como agradar todo mundo", diz Mancini sobre elenco cheio do Ceará

Novo técnico do Ceará , Vagner Mancini concedeu sua primeira entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 1º. Na oportunidade, o comandante avaliou o numeroso elenco do Vovô, que conta com 34 atletas, e afirmou que "não tem como agradar todo mundo".

Durante sua fala, o treinador ainda revelou que prefere ser leal em seus trabalhos e citou como é sua conversa com atletas que recebem poucas oportunidades.

"Eu tenho que ser o mais leal possível, falar olho no olho, falar a verdade para o jogador. Falo para todos os meus atletas: ‘Vocês estão incomodados? Entre em campo e me mostre que tem que ser o titular’. Eu não posso colocar um atleta que não está me dando retorno ou que não está vestindo a camisa do Ceará como tem que vestir. Quer ter oportunidade? Joga futebol."



Mancini no Ceará: luta pelo acesso

O cenário que Mancini encontra no Vovô não é positivo na Segundona. Na 11ª colocação, o time cearense figura com oito pontos de distância do G4 e tem somente mais 13 partidas para tentar tirar a diferença. Sereno, o treinador reconheceu a dificuldade do acesso, mas ressaltou que o clube irá lutar.

“Convicto, sim, de que a gente pode. Mas te falar com a certeza de que vamos chegar eu estaria sendo extremamente leviano. Como eu disse, eu sempre falo a verdade. É difícil, muito difícil, mas vamos lutar. Eu estou aqui porque acredito. Eu poderia muito bem falar ‘presidente, lá em dezembro a gente conversa’. Não. Eu quis vir agora porque encaro como um belo desafio. Mas a gente sabe que é difícil, aqui ninguém vai esconder nada”, afirmou.