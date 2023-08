Ceará demite auxiliar e preparador físico da comissão fixa

A equipe deve receber reforços com a chegada de Vágner Mancini, que será anunciado em breve como treinador do Alvinegro de Porangabuçu para a sequência da temporada

O Ceará anunciou nesta quarta-feira, 30, a demissão do auxiliar Rodrigo Leitão e do preparador físico Rafael Dias. Os profissionais integravam a comissão fixa do clube e atuavam em conjunto com a equipe de Guto Ferreira, demitido nesta terça-feira, 29, após 11 partidas de Série B.

Rodrigo Leitão estava no Ceará desde dezembro de 2022. Após passagem como auxiliar do Criciúma, o profissional, de 45 anos, foi contratado para fazer parte da comissão técnica do Alvinegro de Porangabuçu.

Rafael Dias, por sua vez, desembarcou na capital cearense em fevereiro de 2021. O preparador chegou para compor o quadro de profissionais do Sub-20, sendo promovido ao time profissional posteriormente.