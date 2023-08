David Ricardo confirma propostas da Europa, mas ressalta foco no Ceará

Desempenho do zagueiro atraiu o interesse do Gil Vicente, de Portugal. Além disso, um clube da Eslováquia e o Baltika, da Rússia, também sondaram o jogador, mas não avançaram nas tratativas

Um dos titulares de Guto Ferreira no Ceará, o zagueiro David Ricardo concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, em Porangabuçu, e confirmou que recebeu propostas do futebol europeu, mas ressaltou que continua focado no time alvinegro. O Esportes O POVO apurou que o Gil Vicente, de Portugal, realizou uma oferta pelo defensor.

"A gente vai lutar até o final para conquistar nosso acesso. Minha cabeça continua focada no Ceará, chegaram algumas coisas sim, até conversamos, mas minha cabeça está aqui. É um sonho meu jogar na Europa, mas a prioridade é o Ceará", comentou.