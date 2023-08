Barcelos é o único lateral-esquerdo de ofício para duelo entre Ceará e Tombense

Com Paulo Victor suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Formiga entregue ao departamento médico por conta de um estiramento no músculo adutor da coxa direita, o treinador Guto Ferreira terá somente Danilo Barcelos como lateral-esquerdo de ofício para o confronto entre Ceará e Tombense no sábado, 26, fora de casa, pela Série B.

Sem espaço na equipe desde a saída de Eduardo Barroca, Barcelos entrou em campo pela última vez há mais de dois meses, na derrota para o CRB no dia 10 de junho. O jogador, inclusive, chegou a ficar fora da lista de relacionados por mais de 30 dias. O empate contra a Ponte Preta no último final de semana marcou o retorno do atleta em um jogo oficial do Vovô, mas ele não foi utilizado.