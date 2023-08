Ex-Ceará, Nino Paraíba é suspenso por 400 dias por manipulação no futebol

A punição se deu pelo envolvimento de Nino em esquema de manipulação de cartões, quando ainda atuava no Alvinegro de Porangabuçu, descoberto pela Operação Penalidade Máxima

O lateral-direito Nino Paraíba, ex-Ceará e atualmente no Paysandu, foi julgado nesta quarta-feira, 9, pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ficará suspenso do futebol por 400 dias, além de pagar uma multa de R$ 40 mil.

A medida se deu pelo envolvimento de Nino em esquema de manipulação de cartões, quando ainda atuava no Vovô, descoberto pela Operação Penalidade Máxima. Em três partidas do Brasileiro 2022 - Flamengo, Cuiabá e São Paulo -, o atleta teria recebido uma quantia para ser advertido, beneficiando, assim, apostadores esportivos.

Por esse motivo, Nino abriu mão de um débito financeiro que o Alvinegro de Porangabuçu teria com ele. Na visão do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), em entrevista ao O POVO News, o gesto foi uma clara demonstração de culpa do paraibano.

Nino foi autuado nos artigos 191, III inciso, e 243, que preveem, respectivamente, punição para quem deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição e atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende.



Confira outros jogadores punidos

Igor Cariús - 540 dias e multa de R$ 50 mil

Bryan Garcia - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Diego Porfírio - 360 dias e total em multa de R$ 70

Alef Manga - 360 dias e multa R$ 30 mil

Vitor Mendes - 430 dias e multa de R$ 40 mil

Sávio - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Dadá Belmonte - 720 dias e R$ 70 mil

Thonny Anderson - sem gancho, mas multa de R$ 40 mil