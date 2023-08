Suspenso, Paulo Victor desfalca Ceará contra Tombense pela Série B

O lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, não enfrentará o Tombense-MG, no próximo sábado, 26, pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. Ele cumprirá suspensão automática após completar a sequência de três cartões amarelos no último compromisso do Vovô.

A ausência do atleta de 22 anos é a única por suspensão. Os outros desfalques da equipe cearense serão por motivos físicos. Nicolas (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), Chay (inflamação no joelho esquerdo) e Willian Formiga (estiramento no músculo adutor da coxa direita).