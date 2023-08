Adversário do Ceará, Tombense não vence há um mês pela Série B

Na partida, o Vovô poderá aproveitar o momento ruim do adversário, que não vence há um mês no certame nacional. O Gavião-Carcará acumula seis partidas consecutivas sem vitória, sendo quatro derrotas e dois empates.

Após um empate frustrante com a Ponte Preta no último domingo, 20, o Ceará já iniciou sua preparação para o próximo compromisso pela Série B 2023. No sábado, 26, o time alvinegro encara o Tombense-MG às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em jogo da 25ª rodada da competição.

O último triunfo do clube mineiro na Série B ocorreu no dia 18 de julho, quando bateu o CRB por 2 a 1 em duelo disputado no Estádio Soares de Azevedo. Desde então, o Tombense vem passando por um momento complicado que culminou com a demissão do técnico João Burse, que foi substituído por Moacir Júnior.

Vovô na luta pelo acesso

Apesar da campanha abaixo do esperado, o técnico do Ceará, Guto Ferreira. segue tentando manter acesa a esperança do acesso à elite do futebol nacional. O comandante alvinegro destacou, em coletiva, a pressão que a equipe enfrenta neste momento da temporada.

“A gente não deixou de buscar e não vamos deixar de acreditar. Difícil, porque o jogo é um jogo psicológico. Estamos jogando pressionados? Sim. Jogamos contra uma pressão, que é a nossa de buscar (os resultados), e jogamos contra uma equipe que veio jogar no nosso erro. E aí, essa foi a nossa maior dificuldade. Precisamos sair dessa pressão para termos a tranquilidade de poder desenvolver um jogo que a gente consegue desenvolver. Para isso, precisamos ser mais efetivos também na hora de fazer os gols.”