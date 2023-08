Barletta marca seu primeiro gol com a camisa do Ceará em empate contra a Ponte Preta

O atacante Chrystian Barletta marcou seu primeiro gol pelo Ceará neste domingo, 20, no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta-SP, pela 24ª rodada da Série B. Apesar de abrir o placar na Arena Castelão, nos primeiros segundos da etapa final, o atleta viu o Alvinegro ceder o empate minutos depois. O resultado dificultou a busca do time pelo G4.

O jogador anotou seu tento nos instantes iniciais do segundo tempo. Barletta recebeu sobra de bola pela direita do ataque, perto da grande área, e finalizou de maneira colocada com o pé esquerdo, encontrando o ângulo do goleiro Caíque França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi sua segunda partida pelo Ceará e a primeira como titular - na estreia, contra o Vitória-BA, entrou na etapa final.