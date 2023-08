Warley dispara contra o gramado do Castelão: "Campo horrível, não dá para jogar"

Repórter do caderno de Esportes

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo de reclamações de jogadores. Na coletiva desta quarta-feira, 16, foi a vez da Warley, do Ceará, disparar contra o estado do campo do Gigante da Boa Vista, onde o Vovô tem mandado jogos na Série B.

"O gramado do PV é excelente. O Castelão, sinceramente... como posso falar... vou falar: é um campo horrível, que não dá pra jogar. Campo seco, cheio de buraco, mas não posso dar desculpa que o resultado não vem, mas no PV vai fluir mais. Campo excelente. Sei que cabe pouca torcida, mas acredito que a gente vá lotar esse PVzão aí", ressaltou o atleta.

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo não somente nos jogadores. A Conmebol, que organiza a Copa Sul-Americana e a Libertadores, expôs recentemente seu incômodo pela situação do campo. Os dirigentes sul-americanos colocaram, inclusive3, o local do jogo entre Fortaleza x América-MG no status de 'a confirmar' e o estado da grama foi o motivo da indefinição. Uma vistoria deve ser feita pela instituição na próxima sexta-feira, 18.