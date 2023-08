Ceará só venceu um jogo de oito disputados contra paulistas na Série B

Equipe soma um triunfo, quatro empates e três derrotas enfrentando paulistas nesta Segundona. Além disso, Vovô registrou um empate na Copa do Brasil

A única vitória veio contra o Botafogo-SP, na 16ª rodada. Os cearenses venceram por 3 a 0 , em casa, com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo. Foi a segunda partida de Guto Ferreira na sua atual passagem pelo clube.

As derrotas sofridas pela equipe de Porangabuçu foram contra Ituano, Guarani e Novorizontino-SP. As duas últimas citadas foram em solo cearense.

Em adendo aos jogos na Série B, o Ceará enfrentou o Ituano pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023. O time visitou os paulistas e, após empate em 1 a 1 no tempo normal, foi eliminado ao perder por 4 a 2 nos pênaltis.

A última vitória do Alvinegro de Porangabuçu contra a Ponte Preta foi em 2014, por 3 a 2, no primeiro turno da Segundona. Desde então, foram dois embates: derrota no segundo turno daquele ano e o empate desta temporada.