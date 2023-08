Ceará tem 9,6% de chance de acesso para Série A, aponta UFMG

Time alvinegro precisa de campanha irretocável para conquistar o acesso no final do ano. Atualmente, a distância para o G4 é de oito pontos

Após ser derrotado pelo Vitória por 1 a 0 neste domingo, 13, o Ceará viu sua situação na Série B se complicar ainda mais. Isso porque no início da 23ª rodada a distância do time para o G4 era de cinco pontos. Agora, aumentou para oito.

Consequentemente, a chance de acesso para a Série A 2024 também caiu. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Vovô tem apenas 9,6% de chance de ascender à elite do futebol brasileiro no final da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Restando 15 rodadas, o time alvinegro necessita de uma campanha irretocável para conquistar seu maior objetivo de 2023. Atualmente, o Ceará ocupa a décima colocação na tabela, com 33 pontos conquistados.

Buscando uma arrancada na Série B, a equipe de Guto Ferreira volta a campo no domingo, 20, às 18 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo é de suma importância para a as pretensões do time no certame.