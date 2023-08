Veja os melhores momentos de Vitória 1 x 0 Ceará pela Série B

O Vovô foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Léo Gamalho

O Ceará voltou a ser derrotado na Série B do Campeonato Brasileiro após três jogos. Neste domingo, 14, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 1 a 0 para o Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador. O centroavante Léo Gamalho, de pênalti, foi o autor do único gol. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Melhores momentos de Vitória 1x0 Ceará