Ceará perde invencibilidade no returno da Série B e segue sem vencer como visitante com Guto

O Ceará perdeu a invencibilidade no returno da Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Vitória neste domingo, 13, pela 23ª rodada. O Alvinegro de Porangabuçu havia entrado em campo três vezes no 2° turno, somando uma vitória e dois empates. A derrota ainda mantém o retrospecto negativo do time cearense como visitante após a chegada de Guto Ferreira: apenas 13,3% de aproveitamento.

O Vitória foi o quinto duelo do Ceará como visitante com Guto Ferreira no comando. Foram dois empates e três derrotas registrados no período, com apenas um gol marcado e cinco sofridos.

Ocupando a 10ª colocação, com 33 pontos, o time cearense está a oito pontos da zona de acesso. O Criciúma, 4° colocado, tem 41 pontos.

Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará fará sete partidas como visitante, contra: Tombense, Novorizontino, Chapecoense, CRB, Avaí, Botafogo-SP e Vila Nova.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo no domingo, 20, às 18 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Atuando como mandante, o Ceará está invicto com o treinador paulista, com três vitórias e um empate em quatro partidas.

Veja jogos do Ceará como visitante na Série B com Guto Ferreira