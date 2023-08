Guto destaca boa partida do goleiro do Vitória, mas ressalta: "Temos que melhorar"

A atuação do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, foi primordial para o Ceará sair de campo derrotado pelo placar de 1 a 0 na noite deste domingo, 13. O clube cearense criou diversas oportunidades claras, mas parou no adversário. Em coletiva de imprensa, o técnico Guto Ferreira destacou justamente a noite inspirada do camisa 1 do Rubro-negro, mas também reconheceu a necessidade de melhora de sua equipe.

“A gente não pode deixar de enfatizar a boa partida do goleiro do Vitória, que fez pelo menos quatro defesas bastante difíceis. Em outros momentos nós finalizamos até bem, mas na sequência a bola acabou sendo desviada nos jogadores que se atiraram na frente da bola. Nós estivemos próximos de conseguir o nosso gol, mas não conseguimos. Então nós temos que melhorar. Só tem um caminho para a gente poder vencer: é fazer os gols. Temos mais uma semana para trabalhar. Trabalhar bastante essa situação no último terço ofensivo, para que a gente possa criar ainda mais e ter decisões mais eficientes.”

A novidade da noite foi a estreia do atacante Chrystian Barletta, segunda contratação mais cara da história do Ceará. Guto Ferreira avaliou positivamente a entrada do atleta e ressaltou a importância dele para o grupo de jogadores.

“Eu acho que ele ficou um pouco mais de uma semana parado. Fez uma semana boa de trabalho e entrou muito bem. Ele trouxe alguns pré-requisitos muito importantes para a equipe e vamos trabalhar, seguir firme e forte, acreditando no crescimento dele. Ele vai ser muito importante para o nosso grupo.”

Mesmo com a derrota, o Ceará teve uma evidente melhora de desempenho. O principal fator para essa crescente, na ótica do treinador alvinegro, foi a semana livre para realizar treinamentos. Guto Ferreira destacou que as atividades ajudaram a qualificar o posicionamento e dar confiança à equipe.