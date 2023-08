Pai de Chrystian Barletta celebra acerto do filho com Ceará: "Honre essa camisa e o clube"

O acerto entre Chrystian Barletta e Ceará foi celebrado por Silvio Barletta, pai do atacante, nas redes sociais. Após a apresentação oficial do atleta, de 22 anos, nesta terça-feira, 8, o ex-repórter esportivo comentou sobre o orgulho em ver o filho construindo suas conquistas.

“Maior orgulho de um pai é ver que seu filho cresceu, aprendeu a superar obstáculos e na humildade caminha em busca das próprias conquistas. Deus te abençoe nesse novo desafio. Honre essa camisa e o clube que abriu as portas para um possível e certo sucesso em sua carreira”, escreveu.

Durante a coletiva de apresentação, Barletta citou a importância do pai no processo de profissionalização no futebol.

“Meu pai foi um dos grandes motivos para seguir essa carreira, de ser jogador. Quando era pequeno, muitas pessoas não entendiam de fora, mas ele sempre me preparou. Todo mundo sabe que sou torcedor do Corinthians, mas ele sempre falou para não postar nada, para não fazer nada, me preparava para dar entrevista. Sempre foi um dos caras que entendeu muito isso, me preparou. Quando era pequeno, não entendia, mas hoje entendo que ele me ajudou muito. Isso tudo se deve a ele. Agora que cresci, já sou um homem, creio que consigo em casa, com a minha esposa, tomar certas decisões, que a gente consegue cuidar sozinho. Agora ele fica só do lado, como pai mesmo, tendo orgulho de mim nessa área”, disse.

A estreia de Chrystian Barletta com a camisa do Ceará deve acontecer neste domingo, 13, diante do Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Regularizado no BID, o atleta treina com o elenco alvinegro e deve figurar na lista de relacionados para o confronto.