Ceará lança nova camisa em comemoração ao Dia dos Pais

O Ceará lançou, na manhã desta segunda-feira, 7, uma camisa em comemoração ao Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, dia 13. É o terceiro lançamento consecutivo da coleção Gerações, que desta vez faz uma releitura do uniforme do Vovô no ano de 2001.

De acordo com uma nota emitida pelo clube, a escolha do ano se deu por ser a temporada de um time histórico do Alvinegro. Em 2001, o ataque da equipe foi composto por Sérgio Alves, Mota e Iarley.

A camisa, de cor cinza, já está disponível nas lojas Vozão, nos modelos juvenil (10, 12 ou 14 anos), feminino (P ao 3G) e masculino (P ao 4G).

Confira os preços:

Modelo juvenil: R$ 199,90

Modelo feminino: R$ 199,90

Modelo masculino: R$ 219,90