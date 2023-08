Benfica acerta compra de Arthur Cabral; Ceará tem direito a 2,7% do valor

Com a transação do centroavante brasileiro, o Vovô irá receber algo em torno de R$ 2,9 milhões

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, está próximo de mudar de casa no futebol europeu. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Benfica, de Portugal, acertou a compra do atacante brasileiro junto a Fiorentina, da Itália, por 20 milhões de euros fixos (R$ 107,8 milhões). A negociação ainda prevê adicionais de 5 milhões de euros (R$ 26,9 milhões).

O Ceará será um dos beneficiados com a transação envolvendo o atacante de 25 anos. O Vovô tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que é dado aos clubes que fizeram parte da formação do jogador até os 23 anos. A equipe cearense terá direito a 2,7% do valor fixo da negociação, ou seja, algo em torno de R$ 2,9 milhões.

Após a saída do centroavante Gonçalo Ramos, que irá defender as cores do Paris Saint-Germain, da França, o Benfica decidiu investir na contratação de Arthur Cabral. O brasileiro se destacou pela Fiorentina na última temporada ao marcar 17 gols e uma assistência em 48 jogos.



Cabral ganhou ainda mais destaque após a boa campanha individual, e coletiva, na Conference League. Ele foi o artilheiro da competição europeia com sete gols marcados, ao lado de Mohamed Amdouni (FC Basel), e ficou com o vice-campeonato. O West Ham, da Inglaterra, foi o campeão.