Guto elogia estreia de Saulo Mineiro no Ceará: "Trouxe um acréscimo ofensivo importante"

O treinador do Vovô conversou com a imprensa após a vitória por 1 a 0 sobre o ABC, na noite deste domingo, 6

A vitória por 1 a 0 contra o ABC, na noite deste domingo, 6, marcou a reestreia de um atleta bastante identificado com o torcedor do Ceará. O atacante Saulo Mineiro, depois de uma passagem pelo futebol japonês, voltou a vestir a camisa do Vovô e, de quebra, já marcou um gol. Em coletiva após o jogo, o técnico Guto Ferreira elogiou a exibição do atleta em sua primeira partida desde o retorno.

“O Saulo, todo mundo sabe dos pontos fortes dele. É um cara extremamente explosivo, no bom sentido. Jogador muito rápido, muito forte. Ele cresceu muito em qualidade técnica nessa passagem pelo Japão. Jogador que já era de muito bom nível e voltou num patamar maior ainda. Foi um jogador com situações muito interessantes no jogo. Fez 1 a 0 logo de início, fez o segundo gol (anulado), chutou uma bola na trave. Ele trouxe um acréscimo ofensivo muito importante.”

Para Guto Ferreira, a evolução do Ceará desde a sua chegada é evidente. O treinador destacou a melhora no setor de criação da equipe e, também, no sistema defensivo. O comandante ainda ressaltou em qual parte o time precisa melhorar.

“Se você olhar as estatísticas da equipe, de onde a equipe tinha problemas, e os problemas que a equipe apresenta hoje, eu posso cravar a evolução sim da equipe. Em chances claras de gol, nos últimos oito jogos, acho que em um ou dois nós não tivemos mais chances claras que o nosso adversário. Fechou a torneira dos gols tomados. A gente vem com uma defesa cada vez mais sólida, com um jogo mais construído. Falta a gente conseguir ter o último terço do campo.”

Se engana quem acha que o ABC é um adversário frágil e fácil de ser superado devido a posição que ocupa na tabela de classificação da Série B (lanterna). Guto Ferreira tratou de ressaltar a dificuldade que é vencer o time potiguar.